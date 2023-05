Corteo e incontro con Nando dalla Chiesa per la Giornata della legalità

Corteo e incontro con Nando dalla Chiesa per i ragazzi delle scuole medie di Magnago e Vanzaghello.

Nando dalla Chiesa a Vanzaghello per la Giornata della legalità delle scuole

Mercoledì 7 giugno alle 10 si terrà nel palazzetto dello sport di Vanzaghello (in via Rossini 10) la Giornata della legalità dell’Istituto scolastico comprensivo Ada Negri di Magnago in memoria del generale Carlo Alberto dalla Chiesa nel 40esimo anniversario della sua uccisione che vide coinvolti nel medesimo tragico attentato anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente della sua scorta Domenico Russo.

Ospite d’onore dell’evento che vedrà la partecipazione di tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo sarà il professor Nando dalla Chiesa (nella foto di copertina) la cui testimonianza inerente i temi della giustizia, dell’onestà, del coraggio e della cittadinanza attiva sarà motivo di stimolo e riflessione non soltanto per gli alunni e docenti coinvolti ma anche per le varie autorità civili e militari del territorio che presenzieranno all’intervento tra cui si possono annoverare i sindaci di Magnago e Vanzaghello, gli assessori alla pubblica istruzione delle rispettive municipalità, le rappresentanze delle stazioni dei Carabinieri di Legnano e Castano Primo, i membri del Consiglio d’Istituto, i rappresentanti del comitato dei genitori nonché diversi dirigenti scolastici della zona che hanno accolto l’invito della dirigente scolastica Maria Gabriella Martorana.

Gli alunni faranno germogliare l'albero della legalità e sarà piantato un ulivo

L’evento sarà preceduto da due cortei disgiunti in cui alunni, docenti e sindaci marciando per strada con slogan e striscioni contro la criminalità organizzata convergeranno sul palazzetto dello sport di Vanzaghello per il meeting. La manifestazione prenderà avvio sulle note dell’Inno alla gioia di Beethoven eseguito dagli studenti delle classi prime e seconde medie seguito dal canto del brano musicale "Pensa" di Fabrizio Moro.

Gli alunni attaccheranno a turno sull’albero della legalità allestito all’interno del palazzetto delle foglie con scritti dei pensieri personali attinenti la tematica della giornata e leggeranno alcune riflessioni elaborate a seguito dell’uscita didattica effettuata dalle classi terze al terreno confiscato alle mafie di via Quintosole a Milano ora gestito dalla cooperativa Madre Terra. Al termine della giornata è prevista la piantumazione nel giardino delle scuole medie di Magnago di un albero d’ulivo munito di un’apposita targhetta commemorativa in ricordo dell’evento: questo gesto vuole essere un segno di come la tutela e la promozione della legalità non sia una conquista civile assodata e scontata bensì quale compito da svolgere sia come un arbusto che per crescere e mettere radici profonde nelle coscienze, specie dei più giovani, necessita delle cure e dei comportamenti virtuosi e responsabili di ciascuno.