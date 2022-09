Corso Europa a Rho riapre al traffico veicolare

Corso Europa a Rho riapre al transito veicolare nei due sensi di marcia in prossimità di Viridea e dei cantieri Anas per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione stradale con la S.S. 33 del Sempione e con la S.P. 229.

La riapertura di Corso Europa

A partire dalle 8 di domani, giovedì 15 settembre, tutti i veicoli potranno avere accesso alla Statale del Sempione e alla nuova rotatoria, compresi gli autobus del trasporto pubblico locale. Sarà apposta una segnaletica temporanea per regolare il traffico sulla S.S. 33 del Sempione dal km. 16+200 al km. 16+700 in attesa della segnaletica orizzontale permanente. Nelle prossime settimane, verrà indicata la notte in cui sarà effettuato il completamento dell’asfaltatura: il traffico, solo durante quella notte, verrà dirottato sugli stessi tracciati utilizzati finora.