Corso di italiano per stranieri alla scuola secondaria Ronchetti

Le iniziative territoriali volte ad accogliere nel Rhodense i cittadini provenienti da paesi stranieri agevolandone l’inserimento sociale e lavorativo, si stanno dimostrando sempre più efficaci.

Corso di italiani per stranieri alla scuola secondaria Ronchetti

La collaborazione da anni consolidata tra i volontari della Caritas del Comune di Vanzago con il CPIA(Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Legnano-Rho nell’insegnamento della lingua italiana ha portato alla firma di un importante Convenzione triennale tra CPIA, Comuni di Vanzago, Pogliano Milanese e l’Istituto Neglia.

Questo sodalizio consentirà agli adulti stranieri che vivono e lavorano nel Rhodense, in possesso di permesso di soggiorno o documentazione attestante l’inoltro della pratica, di frequentare corsi di lingua italiana e conseguire le certificazioni classificate nel Quadro Comune di riferimento Europeo e riconosciute dalle norme vigenti.

Il primo corso riservato a chi ha già le basi della lingua

Il primo corso, riservato per ora a coloro che già possiedono le conoscenze di base dell’italiano scritto e orale, è già operativo presso la Scuola Secondaria Ronchetti ogni martedì e giovedì dalle 14 alle 17 e terminerà a Giugno.

Si auspica che da Settembre possano partire altre sezioni del corso per permettere ad altre persone di poter partecipare.

Le Scuole d’italiano serali promosse dai volontari: delle Caritas Parrocchiali

-presso la Biblioteca per il Comune di Vanzago

-presso la Casa delle stagioni per il Comune di Pogliano Milanese

continueranno ad offrire il proprio contributo a tutti coloro che non possono frequentare il CPIA ma che desiderano avvicinarsi all’apprendimento della lingua italiana e trascorrere momenti di aggregazione e socialità.