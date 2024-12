Ieri, 11 dicembre 2024, è terminato il corso di guida sicura che si è svolto presso la pista automobilistica di Lainate dedicato agli agenti di Nerviano e Pogliano milanese.

Corso di guida sicura per gli agenti della Polizia Locale di Nerviano e Pogliano

Il corso rientra nell’ambito della formazione prevista per gli operatori della Polizia Locale del Comando Unico ed ha interessato 10 Agenti e Ufficiali.

Oggi, con l’istituzione della Centrale Operativa unica, gli Agenti del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Operativo si trovano spesso ad intervenire in situazioni di emergenza e, pertanto, è molto importante che gli stessi abbiano una dovuta formazione per una guida sicura volta a salvaguardare sia la propria sicurezza che quella dei cittadini, limitando i rischi di sinistri stradali.

Il corso in aula e in pista

Il corso si è svolto in parte in aula dove è stata illustrata la corretta posizione di guida (distanza dal volante, distanza dai pedali, altezza del sedile e del poggiatesta, impugnatura del volante e tecniche di manovra), la struttura degli pneumatici, i sistemi automatici di assistenza alla guida, l’uso corretto del freno e dell’acceleratore e i comportamenti da tenere in caso di sbandamenti, ostacoli improvvisi, curve pericolose nonché modalità di intervento in situazioni limite.

Il corso è poi continuato in pista dove gli Agenti hanno messo in pratica quanto spiegato in aula. In particolare:

sono state effettuate esercitazioni per l’arresto in sicurezza del veicolo davanti ad un ostacolo (ad esempio il bambino che improvvisamente attraversa la strada) e le manovre da effettuare nel caso non si riesca ad arrestarsi in tempo utile e quindi è necessario evitare l’impatto cambiando traiettoria.

si è simulato lo sbandamento della parte posteriore del veicolo attraverso un’apposita piastra che attraverso un veloce movimento creava appunto lo sbandamento posteriore: qui gli Agenti hanno imparato ad effettuare le manovre per riprendere la macchina in controsterzo e riportarla nella posizione e direzione corretta.

Le simulazioni effettuate

Si è simulato la perdita di aderenza delle ruote anteriori che può capitare quando si imbocca troppo velocemente una curva e gli Agenti anche qui hanno imparato con le opportune manovre a recuperarla.

Al termine del corso ad ogni operatore è stato rilasciato l’attestato di partecipazione di “Guida Sicura Master”.

Come accade anche nelle altre forze di Polizia ritengo che anche gli operatori di Polizia Locale devono seguire costantemente corsi di guida soprattutto quelli impegnati nel Pronto Intervento.