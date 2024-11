Corso di alta formazione all'Istituto Comprensivo Europeo di Arconate e Buscate. 1000 ore nell’ambito della digitalizzazione e innovazione tecnologica.

Corso gratuito, l'Istituto è capofila

L’Istituto omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate annuncia con orgoglio il ruolo di capofila di una rete di partner di eccellenza, tra cui la Società umanitaria di Milano e l'Università digitale San Raffaele di Roma, per l’organizzazione di un corso di alta formazione gratuito, rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni residenti o domiciliati in Lombardia. Il percorso partirà mercoledì 27 novembre e rappresenta un’occasione imperdibile per costruire una carriera nell’ambito della digitalizzazione e innovazione tecnologica applicata ai processi aziendali e al patrimonio culturale.

1000 ore di formazione

Il programma, interamente gratuito grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo e di altre istituzioni, prevede: 540 ore di corso in aula dal lunedì al venerdì; 460 ore di stage curriculare in prestigiose aziende del settore, garantendo un approccio pratico e diretto al mondo del lavoro. La direttrice del progetto, la professoressa Dalia Gallico, sottolinea:

"Le statistiche ci dicono che nel settore mancano oltre 500.000 lavoratori qualificati. Questo corso vuole rispondere a questa esigenza, formando giovani professionisti pronti a cogliere le opportunità offerte dall’Agenda 2030, dal Recovery Fund e dalle Olimpiadi 2026".

Un percorso modulare di eccellenza

Il programma si articola in 12 moduli didattici che coprono tematiche chiave come intelligenza artificiale, big data, digitalizzazione e gestione d’impresa. Tra i moduli figurano: ICT e sistemi informativi aziendali; Marketing operativo digitale; Innovazione e tecniche per la cultura del progetto digitale; Internazionalizzazione e strategie di comunicazione. Al termine del percorso, i partecipanti otterranno una certificazione di specializzazione tecnica superiore e, in base al livello di partenza, potranno prepararsi per il certificato BEC (Business English Certificate) Preliminary (B1) o Vantage (B2).

Un futuro nelle aziende più innovative

Grazie alla collaborazione con aziende leader, il corso si propone di formare figure professionali capaci di affrontare le sfide della digitalizzazione e dell’innovazione, favorendo l’inserimento occupazionale. L’obiettivo è creare un profilo professionale completo, un amministrativo-tecnico con competenze trasversali, sempre più richiesto dalle imprese. Il dirigente scolastico, Emanuele Marcora sottolinea:

“Questo progetto, approvato dalla Regione, rappresenta un passo fondamentale per il nostro Istituto. Ci permette non solo di proseguire nella verticalizzazione della scuola oltre il diploma, ma anche di coniugare in modo efficace cultura e nuove tecnologie, offrendo ai nostri studenti strumenti innovativi e opportunità di formazione all’avanguardia”.

I posti disponibili sono solo 25 e la selezione sarà basata su motivazione e competenze. Per iscriversi è necessario inviare il modulo di iscrizione compilato, corredato da documento d’identità, codice fiscale e curriculum vitae, all’indirizzo: **master@umanitaria.it**. Il corso avrà luogo alla Società Umanitaria, via Daverio, 7 - Milano (oppure online in caso di necessità) e terminerà nel luglio 2025. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 02.57968363 oppure inviare una mail a: master@umanitaria.it