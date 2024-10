Nelle Giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 Ottobre, il Comando Unico di Polizia Locale Nerviano-Pogliano, ha organizzato il corso obbligatorio per Agenti E Ufficiali per l’utilizzo dello spray urticante e del bastone distanziatore.

Corsi per l'utilizzo dello spray urticante e del bastone distanziatore per la Polizia Locale

Al fine di poter legittimamente organizzare il predetto corso è stata richiesta la prevista certificazione di conformità a Regione Lombardia che è stata riconosciuta all’inizio dello scorso mese.

Il corso è stato affidato all’associazione “SFAM” acronimo di “Scuola di formazione arti marziali” nella persona del Maestro Fabrizio Gambardella e del Vice Comandante della Polizia Locale di Boviso Masciago Alessandro Colucci.

Hanno aderito Agenti e Ufficiali dei Comuni di Busto Arsizio, Arese, Parabiago, Boviso Masciago e San Martino Siccomario per un totale di 36 operatori.

Un corso teorico e pratico

Il corso, come previsto da Regione Lombardia, ha avuto una durata di 18 ore suddivisi in 6 ore di teoria e 12 ore di pratica. La teoria e la parte pratica si è svolta presso la sala civica e la palestra della scuola di Garbatola a Nerviano mentre la parte operativa su strada si è svolta a Pogliano Milanese in Piazza Tricolore.

Oltre all’utilizzo degli strumenti di autotutela sopra menzionati, con la precisazione che non sono considerate armi, gli operatori hanno effettuato anche un addestramento specifico di tecniche operative per la gestione dello stress e dei soggetti ostili, le modalità di effettuazione dei posti di controllo, le tecniche di ammanettamento e l’accompagnamento in auto di persone fermate e/o arrestate.

Infine, gli Agenti e Ufficiali, sono stati sottoposti ad esame sia teorico che pratico superato con votazioni eccellenti. In sala consiliare a Pogliano Milanese sono stati infine consegnati gli attestati alla presenza del Comandante della Polizia Locale di Nerviano-Pogliano Dott. Stefano Palmeri, del Comandante della Polizia Locale di Busto Arsizio Dott. Stefano Lanna e del Comandante della Polizia Locale di Arese Dott. Giacomo Gallino.

Le parole del comandante Palmeri