Fight like a girl

Invito in palestra dalla presidente Simona Morgese, cintura nera sesto dan

Corsi gratuiti di karate per le ragazze a Vanzago con l'ASD Cintura Nera Karate di Vanzago e di Pregnana Milanese.

"Fight like a girl"

Un risultato sportivo di livello nazionale è stato conquistato dalla società ASD Cintura Nera Karate di Vanzago e di Pregnana Milanese fondata nel 1992. E’ stata scelta e inclusa con altre 250 società sportive per promuovere il progetto Fijlkam Fight Like a Girl. Questo progetto di promozione e di sensibilizzazione è rivolto a bimbe e ragazze dai 5 ai 20 anni di età per portarle alla pratica delle discipline sportive gestite dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali (FIJLKAM) dove la componente femminile rappresenta già circa il 30 per cento dei praticanti.

Corso di karate

«Il progetto durerà due mesi da metà aprile a metà giugno – spiega uno dei fondatori e primo presidente Savino Uboldi- Nella palestra della scuola primaria Neglia in via Garibaldi a Vanzago offriremo gratuitamente un corso di karate alle ragazze che sperimenteranno per la prima volta questa disciplina.

Nessun costo

Le ragazze potranno accedere senza alcun costo a queste lezioni nella speranza di fidelizzarle in questa pratica sportiva. Le lezioni porteranno le bambine e le ragazze a comprendere come muovere le mani, i piedi, il corpo, la testa e come affrontare i combattimenti nella pratica del karate. Sono invitate a presentarsi alla palestra nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20.30 o andare a dare la propria adesione a palazzo Calderara a Vanzago o presso la scuola elementare a Pregnana Milanese. L’unico documento che devono presentare è un certificato di buona costituzione rilasciato dal proprio medico di base».

Savino Uboldi sarà uno degli istruttori come Antonio Mura e Simona Morgese, cintura nera sesto dan, allenatrice della squadra agonistica e presidente della società sportiva locale.