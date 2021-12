Corsa di Santo Stefano annullata dopo le restrizioni Covid

Nerviano

L'annuncio degli organizzatori del mitico appuntamento tanto amato dai runners: "Troppi rischi per l'evento"

Corsa di santo Stefano annullata dopo le nuove disposizioni contro il Covid.

Corsa di Santo Stefano, non si corre

E' stata annullata la Corsa di Santo Stefano (nella foto un'immagine di una edizione precedente) in programma a Sant'Ilario Milanese, frazione di Nerviano, la mattina di domenica 26 dicembre 2021. L'evento, organizzato dall'Upn, era un forte richiamo per tutti i runners della zona e non solo. "Alla luce delle nuove restrizioni abbiamo ritenuto, in accordo con il comando di Polizia locale e sentiti diversi autorevoli pareri, di annullare la manifestazione in programma domenica - afferma il presidente dell'Upn Fabio Pravettoni - È con vero rammarico che vi scrivo queste parole perché davvero avremmo voluto tanto tornare a un pizzico di normalità, ma non è ancora il momento. Troppo alti i rischi".

Lo sfogo del presidente

"Consentitemi tuttavia, da presidente dell’associazione sportiva che ha organizzato (come sempre al meglio) l’evento, dire che trovo assurdo, e anche offensivo per i cittadini italiani, che tanto hanno dato e continuano a dare, che chi ci governa continui con comunicati serali, anticipati ai giornali, in uscita i giorni immediatamente precedenti la vigilia di manifestazioni o eventi: un sistema comunicativo indegno e a tratti offensivo - dichiara Pravettoni - Nondimeno, come si suol dire, non capisco ma obbedisco. Siamo in guerra e in guerra si obbedisce. Gli eroi sono quelli che obbediscono (con senso critico ma si obbedisce) anche agli ordini più strampalati, non quelli che si lanciano da soli contro tutti. Scusate lo sfogo. Cercate di capirci".