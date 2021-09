Corsa a 5 per la fascia tricolore: sono 75 i candidati consiglieri

Sono state depositate tra venerdì 3 e sabato 4 settembre le liste elettorali a Sedriano per le amministrative del 3 e 4 ottobre: sarà una sfida a cinque.

Il sindaco uscente Angelo Cipriani si ripresenta senza il simbolo del Movimento 5 Stelle con cui vinse nel 2015: ora guiderà la lista civica SiAMO Sedriano e Roveda. A dargli battaglia ci saranno Marco Re, già sindaco dal 1992 al 2004, a capo della civica Vince Sedriano, Alfredo Celeste, che ha indossato la fascia tricolore negli anni Ottanta e poi dal 2009 al 2013 e che ora è il leader della lista civica Noi con Sedriano e Roveda, Ivan Biondi (Sinistra di Sedriano) e Massimiliana Marazzini (RilanciAMO Sedriano).

Settantacinque, in tutto, i candidati consiglieri in questa tornata elettorale.

Marco Re - Vince Sedriano

Annalisa Crivellaro, Barbara Origgi, Laura Saracchi, Anna Garofalo, Cristina Galli, Maria Elena Caon, Gabriele De Caro, Fabio Panetta, Alessandro Bariatti, Giuseppe Pisano, Enrico Rigo, Tiziano Bandera, Alessio Bagini, Gabriele Percivaldi, Roberto Correnti e Davide Chiappa.

Noi con Sedriano e Roveda - Alfredo Celeste

Valentina Ceccarelli, Katia Bienati, Giusy Campolongo, Maria Isabel Carrettoni, Stefano Cinfrignini, Tommaso Cospolici, Mara Delle Donne, Marco De Meo, Simona Ghidoli, Francesco Giamboi, Fabian Gianelli, Giuseppe Matrone, Antonella Metalli, Domenico Nigro, Fiorenza Orlando e Fabio Pirovano.

SiAMO Sedriano e Roveda - Angelo Cipriani

Elisabetta Alì, Donatella Barini, Alessio Bosani, Monica Filippone, Elisabetta Filistad, Mattia Galeazzi, Samantha Gargano, Massimo Ghia, Emanuele Mella, Ivan Montemezzani, Davide Parisio, Ilaria Parrinello, Cinzia Renzini, Simone Savian e Alfonso Tallarico.

RilanciAMO Sedriano - Massimiliana Marazzini

Manuela Madè, Tamara Bernardinello, Lorella Celico, Paola Ciceri, Elena Crossignani, Cristina Ravanelli, Mauro Carcano, Giovanni Curioni, Paolo Garavaglia, Antonio Imbrogno, Maurizio Mucciarelli, Danilo Patanè, Thomas Renda, Roberto Scurati e Gianluca Vigilante.

Sinistra di Sedriano - Ivan Biondi

Rossella Luongo, Domenico Bitonto, Viviana Borriello, Massimiliano Chervino, Francesco Colombo, Antonio Fusi, Tiziana Materozzi, Lorenzo Oldani, Alessio Riccardi, Lucio Riosa, Eleonora Toscano e Gabriele Zenaboni.