Corrono i lavori dell'illuminazione pubblica

Boffalora Sopra Ticino

Ad oggi i pali della luce di Boffalora Sopra Ticino cambiati sono 554, ma toccheranno quota 700 di 973 entro la fine di gennaio

Sono ripartiti in paese i lavori per la riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica.

Ripartono i lavori dell'illuminazione pubblica

Il progetto, partito lo scorso mese di novembre, ha già superato il 50% per la conversione dei corpi luminosi cambiando notevolmente l’efficienza dell’illuminazione delle ore notturne. Ora quindi gli operai ripartiranno con l’obiettivo di raggiungere i 700 pali riconvertiti a led sui 973 totali entro la fine del mese di gennaio, come sottolineato anche dal sindaco Sabina Doniselli.

"Questa settimana, dopo il fermo per le festività Natalizie, sono ripresi i lavori di riqualifica e ammodernamento della rete di illuminazione pubblica, lavori che erano partiti il 16 novembre - spiega Doniselli - Ad oggi sono stati cambiati 554 punti luci su 973 totali da sostituire con eventuale braccio a palo e cavo di derivazione entro la fine di gennaio arriveremo a 700 corpi illuminanti nuovi. Dopo la metà di febbraio verranno consegnate all’azienda che sta svolgendo i lavori le lampade e il materiale necessario per cambiare le luci anche in tutto il centro storico del paese e inizieranno anche importanti lavori sulla linea elettrica dove sarà necessario fare anche degli scavi, verranno istallati nuovi quadri elettrici e aggiunte nuove telecamere".

Non solo lampioni

Nel dettaglio ad essere interessate dai lavori nel corso di questi giorni sono via Kennedy, via XXV Aprile e via Ponte Nuovo. Interventi per i quali l’amministrazione ha chiesto ai suoi concittadini di prestare attenzione, scusandosi anticipatamente per eventuali disagi arrecati al traffico cittadino. Il progetto sicuramente porterà notevoli vantaggi per tutto il paese risolvendo i disservizi legati all’invecchiamento degli attuali impianti con la sostituzione delle lampade, la maggior parte delle quali ancora a sodio, mercurio e alogene con nuove a tecnologia led.