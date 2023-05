Corretti stili di vita: al via un ciclo di incontri

Al via in ASST Rhodense un ciclo di incontri rivolti alla popolazione, finalizzato alla promozione dei corretti stili di vita e alla prevenzione delle più frequenti patologie croniche.

Una serie di incontri per corretti stili di vita

Il 9 Maggio, presso la Biblioteca del Comune di Bollate, dalle ore 10 alle 12.15 si terrà un incontro patrocinato dal Comune, rivolto ai cittadini, nel corso del quale i professionisti dell’ASST Rhodense parleranno di corretta alimentazione e di attività fisica, sottolineando l’importanza della persona come protagonista del sistema di cura e della prevenzione delle patologie croniche.

Le malattie croniche non trasmissibili (MCNT) infatti, come le malattie cardiovascolari, le diverse patologie respiratorie croniche e il diabete, costituiscono uno dei principali problemi di sanità pubblica: sono la prima causa di morbilità, invalidità e mortalità e il loro impatto provoca danni sociali ed economici elevati. Diversi studi scientifici hanno dimostrato l'importanza della prevenzione e della promozione della salute per ridurre l'incidenza delle malattie e la mortalità e di conseguenza i costi per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per la società, ma anche per favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita. Malattie croniche come il diabete di tipo 2, BPCO e scompenso cardiaco si possono in parte prevenire. Quasi l'80% dei casi di malattie cardiache e gli ictus possono essere evitabili se le persone sono disposte a modificare il proprio stile di vita.

La prevenzione delle malattie

In una moderna concezione di salute, la promozione e la prevenzione devono essere principalmente incentrate sui fattori di rischio comportamentali modificabili attraverso corretti stili di vita, ragione che ha ispirato l’iniziativa in argomento, volta a sensibilizzare le persone rispetto alla loro possibilità di azione in ambito di prevenzione.

L’ASST Rhodense, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, mette in campo i propri Professionisti, al servizio della salute. Agli incontri saranno presenti Medici , Infermieri di Famiglia e di Comunità, Dietisti e Fisioterapisti. L’ingresso è libero, fino al raggiungimento dei posti disponibili.