Sono state posticipate le date degli incontri al 12, 19 e 26 febbraio.

Coronavirus: posticipato il progetto dedicato ai giovani, ispirato ai "world café"

Doveva partire a gennaio il progetto dedicato ai giovani, ispirato ai "world café", una metodologia che invita i partecipanti a confrontarsi in un ambiente informale e stimolante, ma, vista la situazione epidemiologica, le date state posticipate le date degli incontri al 12, 19 e 26 febbraio.

Cosa li appassiona? Come vorrebbero la città che vivono e/o frequentano? Cosa, per loro, rende un luogo attrattivo? Come potrebbero contribuire attivamente alla vita della comunità?

Indagheremo le risposte a queste e a molte altre domande attraverso la metodologia del "world café": sarà ricreato un ambiente che invita i partecipanti a una discussione libera e appassionata – come al bar!

La sua particolarità è quella di stimolare discussioni autogestite dai partecipanti all’interno di un quadro comune e sotto la guida di alcune domande di riferimento.

Gli appuntamenti sono differenziati per fasce di età.

Il progetto