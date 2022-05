Coronavirus, numeri ancora in diminuzione

pandemia

I dati di oggi:

I tamponi effettuati oggi sono 36.317, per un totale complessivo di 37.430.608. I nuovi casi positivi sono 3.980 e in terapia intensiva ci sono 37 persone (+2). I ricoverati non in terapia intensiva sono 863 (-51) e i decessi hanno raggiunto un totale complessivo di 40.369 (+27).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.368 di cui 597 a Milano città;

Bergamo: 329;

Brescia: 486;

Como: 242;

Cremona: 103;

Lecco: 149;

Lodi: 79;

Mantova: 145;

Monza e Brianza: 348;

Pavia: 218;

Sondrio: 59;

Varese: 298.