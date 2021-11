i dati

Il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi ritorna a salire all'1%. Non capitava da mesi.

Coronavirus in Lombardia: i dati di oggi, mercoledì 10 novembre.

Coronavirus in Lombardia: sono 1073 i nuovi positivi

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-5). A fronte di 97.961 tamponi effettuati, sono 1.073 i nuovi positivi, raggiunto l'1%, non succedeva da mesi. Data l'ottima copertura vaccinale lombarda ed italiana, gli esperti continuano a rassicurare non si verifichi una quarta ondata importante come in altri Paesi, ma l'attenzione deve rimanere alta, soprattutto nelle terapie degli ospedali, sarà quella la vera cartina tornasole italiana.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 144.283, totale complessivo: 18.252.514

- i nuovi casi positivi: 849

- in terapia intensiva: 47 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 379 (+31)

- i decessi, totale complessivo: 34.205 (+4)

I nuovi casi per provincia

Milano: 270 di cui 121 a Milano città;

Bergamo: 46;

Brescia: 102;

Como: 29;

Cremona: 26;

Lecco: 23;

Lodi: 29;

Mantova: 34;

Monza e Brianza: 85;

Pavia: 35;

Sondrio: 10;

Varese: 111.