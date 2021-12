Coronavirus: i positivi aumentano ma le Terapie intensive tengono

I dati di oggi

Crescono anche i ricoverati. Maglia nera alla provincia di Milano dove si registrano oltre mille casi.

Coronavirus, il tasso di positività dei lombardi cresce ancora. Maglia nera al Milanese che supera quota mille casi. Ma il 50% è circoscritto al capoluogo meneghino.

Crescono i positivi al Covid

Solo 56mila i tamponi effettuati oggi, lunedì 20 dicembre 2021, quasi due terzi in meno dell'ultima rilevazione di venerdì 17 dicembre. Un numero inferiore che però fa salire nettamente la curva del contagio con la percentuale dei positivi che raggiunge quota 4,5 per cento. Il governatore Attilio Fontana aveva rassicurato la cittadinanza sostenendo che la Lombardia avrebbe trascorso le vacanze di Natale in zona bianca, ma la soglia d'attenzione resta altissima.

Un dato parzialmente tranquillizzante è quello delle Terapie intensive: sono 163 le persone ricoverate nelle corsie d'urgenza, con un incremento di tre unità rispetto all'ultima rilevazione.

I dati di oggi lunedì 20 dicembre 2021

- i tamponi effettuati: 56.968, totale complessivo: 22.947.503

- i nuovi casi positivi: 2.576

- in terapia intensiva: 163 (+3)