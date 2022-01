Coronavirus: boom di contagi ad Arese. 740 casi positivi al Covid-19 e 241 persone soggette a quarantena.

I dati forniti da Ats informano che ad Arese ad oggi, mercoledì 5 gennaio, sono presenti 740 casi positivi al Covid-19 e 241 persone soggette a quarantena per contatto stretto con soggetto positivo o rientro dall'estero.

"Dall'inizio della pandemia abbiamo telefonato a tutte le persone risultate positive e tracciate dal Sistema Sanitario Regionale, ma negli ultimi giorni i casi positivi giornalieri segnalati vanno dai 100 ai 200: non riusciamo a contattare tutti in tempo utile.

Per far fronte alla situazione attuale abbiamo avviato una nuova modalità operativa per proseguire nel monitoraggio territoriale: continueremo con le telefonate e invieremo messaggi a coloro che non riusciamo a raggiungere telefonicamente.

Potrebbe succedere tuttavia che qualcuno non venga raggiunto tempestivamente o che non sia nell'elenco dei casi segnalati da ATS.

Chiedo pertanto a coloro che avessero urgenze o necessità sanitarie connesse alla pandemia di scrivere una mail a sindaconline@comune.arese.mi.it o di mandare un messaggio al numero 3341074238. Sarete ricontattati quanto prima. Per le questioni sanitarie i riferimenti rimangono il medico curante e ATS. Grazie a tutti per la collaborazione. Continuiamo a rispettare le norme anti contagio e a tenere comportamenti prudenti".