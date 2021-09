Coronavirus ad Arese: la situazione al pomeriggio di mercoledì, 15 settembre è di 19 positivi.

Coronavirus ad Arese, le parole del sindaco Michela Palestra

"I dati forniti da Ats ci informano che sul nostro territorio, al 15 settembre, sono presenti 19 casi positivi al COVID-19 e 8 persone soggette a quarantena per contatto stretto con soggetto positivo. Alle persone contagiate auguriamo una rapida guarigione".

Il dettaglio dei positivi per fascia d'età:

3 casi rientrano nella fascia d'età tra zero e nove anni

1 caso rientra nella fascia d'età tra i dieci e i vent'anni

2 caso rientra nella fascia d'età tra i ventuno e i trent'anni

4 casi rientrano nella fascia d'età tra i quarantuno e i cinquant'anni

4 casi rientrano nella fascia d'età tra i cinquantuno e i sessant'anni

2 casi rientrano nella fascia d'età tra i sessantuno e i settant'anni

3 casi rientrano nella fascia over ottanta.

Sicurezza per la ripartenza della scuola

"Questi sono i primi giorni di scuola, finalmente in presenza e ci auguriamo prosegua così - ha dichiarato il primo cittadino Palestra - Direzioni didattiche, personale docente e non, uffici comunali hanno lavorato duramente anche nei mesi estivi per permettere ai ragazzi e alle famiglie di vivere in sicurezza e tranquillità i prossimi mesi, ma chiediamo la collaborazione di tutti: serve continuare a rispettare con rigore le regole, dobbiamo ridurre al minimo i rischi di contagio".

Campagna vaccinale ad Arese

Questi i dati della città:

prima dose: 89.22%

seconda dose: 77.40%

I dati condivisi dalla comunità scientifica devono rassicurarci e insieme dobbiamo combattere questo virus con la vaccinazione e con l'adozione di tutte le misure che mettono in sicurezza noi e le nostre famiglie.

Rete di aiuti

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria è operativa la rete di aiuto e supporto alle persone in difficoltà a causa della pandemia, soprattutto a quelle che si trovano in stato di estrema necessità, fragili, che vivono sole. Il numero telefonico di emergenza 379 1909759 è attivo dalle 9.00 alle 18.00 e rispondono i volontari della Fraternita di Misericordia di Arese Odv. A questo numero è possibile chiedere aiuto solo in caso di estrema necessità a causa dell'obbligo di quarantena o dell'isolamento volontario attraverso la consegna a domicilio di generi di prima necessità quali spesa e farmaci. "Per essere vicini ai nostri concittadini -ha illustrato il sindaco - è attivo anche il servizio di supporto psicologico, gestito grazie al contributo volontario di psicologi professionisti, al fine di sostenere le persone risultate positive al Covid a superare questo momento di difficoltà. Il numero a cui rivolgersi è sempre il 379 1909759". Per coloro che dovessero avere necessità, è stata riattivata la app che segnala gli esercenti del territorio che effettuano consegna a domicilio.