Coronavirus ad Arese: la situazione è in miglioramento secondo i dati riportati da Ats.

"La situazione dei contagi sul nostro territorio è in miglioramento analogamente al dato nazionale - ha detto il primo cittadino Michela Palestra - I numeri di positivi e ricoverati sono contenuti, ma purtroppo sono venute a mancare altre due persone. Ci stringiamo ancora una volta a queste famiglie per la triste perdita. Il sito di ATS Milano Città Metropolitana consente a tutti di poter visionare l'andamento dei dati, che vengono aggiornati con il monitoraggio giornaliero e con la mappa dei casi accertati. Riteniamo quindi opportuno sospendere la pubblicazione settimanale delle informazioni anche in considerazione che l'invio dei dati alle Amministrazioni è stato modificato e non sarebbe possibile fornire dati in modo analogo a quanto fatto fino a ora. Chi lo desidera potrà avere informazioni aggiornate e sempre a disposizione al link indicato."