Coronavirus ad Arese: la situazione aggiornata all'1 marzo.

I dati forniti da ATS informano che a Arese ad oggi, martedì 1 marzo, sono presenti 95 positivi al Covid-19 e 52 persone soggette a quarantena o autosorveglianza per contatto stretto con soggetto positivo.

"A partire da oggi, con la dimissione dell'ultimo paziente, la terapia intensiva aperta presso i padiglioni di Fiera Milano City chiuderà e questa è una buona notizia, esito anche di una campagna vaccinale che ha contribuito in modo significativo alla riduzione dei contagi e dei ricoveri. Come abbiamo imparato in questi quasi due anni, la normativa è legata all'andamento dei contagi, quindi vi invito nuovamente ad adottare comportamenti responsabili e in linea con quanto previsto dalle norme".