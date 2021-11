i dati

ll sindaco: "Alle persone contagiate auguriamo una rapida guarigione"

Coronavirus ad Arese: aumentano i contagi. Ad oggi, giovedì 18 novembre, sono presenti 41 casi positivi al Covid-19 e 29 persone soggette a quarantena.

Coronavirus ad Arese: aumentano i contagi

"Il numero dei contagi, purtroppo, sta aumentando e questo trend rischia di dare il via alle prime restrizioni. Chiedo a tutti, come ho sempre fatto, di rispettare le norme anti contagio e di avere fiducia nella vaccinazione.

Sono questi strumenti che, ancora oggi, sono efficaci per fronteggiare la pandemia". Con queste parole il sindaco di Arese Michela Palestra informa i cittadini sulla situazione contagi da Coronavirus in città.

I dati forniti da Ats infatti informano che sul territorio ad oggi, giovedì 18 novembre, sono presenti 41 casi positivi al Covid-19 e 29 persone soggette a quarantena per contatto stretto con soggetto positivo.

"Alle persone contagiate auguriamo una rapida guarigione" continua il primo cittadino.

