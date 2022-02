covid-19

I dati forniti da Ats alla data del 17 febbraio.

Coronavirus a Lainate: dimezzano ancora i positivi, in diminuzione le quarantene.

Situazione sanitaria in netto miglioramento a Lainate. Quasi dimezzati anche questa settimana i casi positivi al Covid-19 in città. I dati forniti dalle autorità sanitarie (al 17 febbraio) fanno registrare 197 persone positive al virus (-171 rispetto a settimana scorsa), in forte riduzione anche il numero di persone ora in quarantena: 171 (-263 rispetto a settimana scorsa).

Finalmente, da qualche giorno, possiamo circolare all’aperto anche senza indossare le mascherine (ancora d’obbligo in caso comunque di assembramento e negli spazi chiusi), mostrando comunque ancora cautela. Il calo dei casi infatti non ci deve spingere a credere che si possa interpretare come un “liberi tutti!”