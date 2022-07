Cornaredo cerca tre vigili motociclisti da assumere a tempo indeterminato.

Bando aperto

C’è tempo sino al prossimo 21 luglio per prendere parte al concorso dalla cui graduatoria il Comune di Cornaredo sceglierà tre nuovi agenti del Comando di Polizia locale. Per fare domanda è necessario passare dalla modalità telematica disponibile sul portale online del comune. Servirà presentare il curriculum professionale, datato e sottoscritto, dal quale risultino il profilo posseduto, gli uffici o le aziende presso cui ha prestato servizio e le mansioni svolte, i requisiti di preparazione, l’esperienza maturata, attitudini e capacità professionali, nonché ogni altra informazione che ritenga utile fornire.

Concorso

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno sottoposti ad una prova scritta e ad un colloquio: nel caso le candidature siano superiori alle 40, verrà svolta una preselezione in programma eventualmente nella mattinata di giovedì 28 luglio, mentre nel pomeriggio ci sarà la prova scritta. Colloqui invece venerdì 5 agosto. I risultati forniranno un punteggio per ciascun candidato, in base a cui verrà formata la graduatoria da cui saranno scelti i tre agenti.

Vigile motociclista

I requisiti necessari per essere ammessi al concorso sono la maggiore età, l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire e i requisiti psicofisici minimo per l’ottenimento al porto d’armi, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e infine, particolarità di questo concorso, essere in possesso di patente di guida A e B e quindi di poter guidare anche le motociclette: la volontà dei vertici è infatti ripristinare con maggiore frequenza i pattugliamenti in moto sul territorio comunale.

Si tratta di contratti a tempo indeterminato: vista le note problematiche legate al lavoro, si tratta di un’occasione importante per chi cerca un’occupazione e coltiva dentro di sé il rispetto delle leggi.