Cormorano in difficoltà salvato dai pompieri

Un cormorano in difficoltà è stato salvato a Legnano ieri, 8 marzo, dai Vigili del Fuoco insieme a un volontario dell'Enpa.

E' successo ieri, mercoledì 8 marzo 2023. A notare l'uccello acquatico e a rendersi conto che c'era qualcosa che non andava è stato il sanvittorese Angelo Ricupero, che ha subito dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino e una volontaria dell'Enpa di Milano.

"Intorno alle 17.30 stavo facendo due passi lungo l'Olona alle spalle dell'ex Tribunale, quando un cormorano ha attirato la mia attenzione. Si trovava sull'isoletta artificiale che si è creata in quel punto e appariva sofferente: sbatteva le ali ma non riusciva a volare. Per questo ho dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i pompieri e dopo circa un'ora anche una volontaria dell'Enpa di Milano con le reti. Hanno lavorato per un'ora per riuscire a mettere in sicurezza l'uccello: una volta catturato, il cormorano è stato portato in un centro specializzato per le cure".