Coreani a lezione di "Cittàslow" ad Abbiategrasso

Nella mattinata di lunedì 23 settembre 2024, una delegazione con 30 persone provenienti dalla Corea del Sud, e in particolare dal distretto di Daejeon, ha fatto tappa ad Abbiategrasso per conoscere e visitare una delle Cittaslow tra le prime in Italia ad aver aderito al movimento internazionale che oggi annovera 400 città in tutto il mondo. Una sortita per capire cosa vuol dire il vivere sostenibile, con l’obiettivo di entrare a far parte del circuito internazionale delle cittàslow.

Il benvenuto dell’Amministrazione

Dopo una visita ai luoghi più significativi della città a cura dell’Ufficio Turismo, gli ospiti hanno incontrato il sindaco Cesare Nai e l’assessore con delega alle Cittaslow Valter Bertani, oltretutto vicepresidente internazionale del network.

La filosofia del "buon vivere"

E’ stato un momento di conoscenza e di scambio reciproco, incentrato sulla filosofia che 25 anni fa ha ispirato i fondatori del movimento, puntando sulla diffusione del buon vivere anche attraverso la scelta di proteggere prodotti di qualità che fanno parte del nostro patrimonio enograstronomico.

«Non è facile essere una Cittaslow alle porte di una grande metropoli come Milano - ha premesso il sindaco Nai - ma grazie agi sforzi profusi in questi anni da chi, come l’assessore Bertani, ha creduto nella bontà di questa iniziativa siamo riusciti a portare avanti azioni capaci di valorizzare il buon vivere». «Dobbiamo essere veloci nel rallentare i ritmi - ha aggiunto Bertani - per recuperare quel senso di appartenenza alla terra e alle comunità locali che finora ha messo al riparo le nostre tradizioni dall’oblio. Siamo partiti in piccolo e ora Cittaslow è un marchio internazionale che ha consentito di tutelare prodotti e storie a rischio estinzione».

Cittàslow sunday

Domenica, 29 settembre 2024, a Castelletto di Abbiategrasso si festeggerà la Giornata internazionale del vivere sostenibile "Cittàslow sunday", alla quale anche Abbiategrasso aderisce con una giornata speciale. Sarà presente la Coldiretti, con un mercatino a chilometro zero dei suoi associati, e una selezione di artigiani con le loro creazioni. La Proloco, inoltre, ha pensato ad un’esposizione di antiquariato lungo il Naviglio.