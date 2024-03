Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, la vicesindaco Anna Pavan e tutta la giunta esprimono il loro cordoglio per la morte di Alberto Lazzarini.

Cordoglio in comune per la morte di Alberto Lazzarini

Lazzarini, 85 anni, dottore commercialista e revisore contabile, ha avuto negli anni importanti incarichi istituzionali: è stato consigliere della Banca di Legnano per oltre 40 anni e giudice in Commissione Tributaria Provinciale, Regionale e Centrale di Milano per 39 anni.