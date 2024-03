Puntuale come ogni anno, subito dopo Pasqua, in città si celebra la «Festa del Perdono». Giovedì infatti Corbetta si ferma per rievocare il miracolo del 1555 e lo fa con un ricco programma di appuntamenti che proseguiranno anche nel corso del weekend.

Corbetta scalda i motori per la Festa del Perdono

A partire da oggi, venerdì 29 marzo, in città arriva il classico luna park che verrà ospitato come ogni anno nel piazzale delle giostre. Poi l’appuntamento si sposta martedì 2 aprile quando alle 21 nella chiesa prepositurale di San Vittore verrà presentato e mostrato il film "Miracolo a Corbetta". Mercoledì 3 invece si terrà la solenne processione dalla Prepositurale al Santuario per l’acquisto dell’Indulgenza e il ritorno poi nella chiesa parrocchiale per la benedizione della reliquia.

Il programma delle celebrazioni

Giovedì 4 aprile poi, nella solennità del Perdono al santuario cittadino, alle 10.30 è attesa la cerimonia solenne dei sacerdoti del decanato presieduta da Monsignor Luca Raimondi, Vescovo ausiliario di Milano. Nella stessa giornata saranno attese poi dalle 8 nelle vie cittadine le tradizionali bancarelle di hobbysti ed artigiani che torneranno in città anche per la giornata di domenica 7 aprile.

Bancarelle previste anche per sabato 6 aprile, nel parco di villa Ferrario dalle 15 dove l’Amministrazione inaugurerà proprio la riapertura del parco alle 18.30 con dj set, animazione e buon cibo. Alle 22.30 è previsto poi lo spettacolo pirotecnico.

Domenica 7 invece nella solennità della Beata Vergine dei Miracoli alle 10.30 celebrazione solenne in Santuario e a seguire la consegna del premio suor Michelina. Le celebrazioni si chiuderanno poi mercoledì 17 aprile quando si celebra l’anniversario dell’apparizione del primo miracolo con alle 10.30 la Messa in santuario presieduta da Monsignor Vincenzo di Mauro vescovo emerito di Vigevano.