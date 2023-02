«Ho consegnato al sindaco Marco Ballarini la lettera di dimissioni dall’incarico di assessore». È con queste parole che l’ormai ex componente della Giunta di Corbetta Alessio Urbano ha comunicato le sue dimissioni.

Corbetta: l'assessore Alessio Urbano rassegna le dimissioni

Alla base della decisione del politico corbettese non ci sono dissidi con il primo cittadino o il resto dell’Esecutivo, bensì

"impegni personali, improrogabili, che non mi consentono di poter svolgere il compito di assessore al meglio", prosegue il diretto interessato.

Una chiusura dell’incarico in giunta quindi, ma non dell’impegno verso Corbetta per il quale rimarrà comunque al fianco dell’Amministrazione e della lista civica «Forza Corbetta» alla quale continuerà a collaborare insieme al consigliere comunale Andrea Sottilotta.

"Ringrazio il sindaco Ballarini e tutti i colleghi della Giunta comunale per il proficuo lavoro svolto in questi mesi - conclude Urbano - Un ultimo e doveroso ringraziamento sento di doverlo fare a tutti i dipendenti comunali che con dedizione lavorano quotidianamente al bene della nostra Corbetta".

Il commento del sindaco

Ampio dispiacere da parte del sindaco Ballarini che ha sottolineato:

"Dopo tanti anni di servizio in prima linea per la nostra comunità Alessio ci ha comunicato la volontà di rassegnare le dimissioni: ha preso una decisione non semplice e sofferta ma dettata, senza giri di parole, da esigenze lavorative improrogabili e sempre più pressanti. Alessio ed io abbiamo parlato molto in merito alla sua decisione. Ha fatto una scelta difficile tanto quanto meditata, una decisione coraggiosa che rispetto ed accetto profondamente. Con le dimissioni di Ale perdiamo un assessore importante, ma per fortuna ci resta un grandissimo amico che continuerà a dare il suo contributo per la nostra città. Alessio, infatti, rivestirà il ruolo di nuovo coordinatore politico della maggioranza, in vista dell’importante sfida che ci attende per costruire il gruppo che si presenterà alle elezioni del 2026".

Le deleghe di cui era titolare Urbano: Ambiente e tutela del Territorio, Transizione Ecologica, Manutenzioni e Patrimonio, Risorse Agricole, Decoro e Arredo, verranno quindi al momento rimesse al primo cittadino che ha spiegato come il gruppo di maggioranza inizierà ora il lavoro per trovare un degno sostituto.