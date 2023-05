La città di Corbetta ha un nuovo Cavaliere all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: si tratta della direttrice della Scuola Senza Frontiere: Franca Paia che, giovedì 11 maggio accompagnata dal vicesindaco Linda Giovannini, nella sala Verdi del Conservatorio di Milano è stata insignita del titolo dal prefetto Renato Saccone, dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dal vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo dal vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo.

Nata a in città nel 1952, Paia, ha frequentato l’Istituto magistrale poi iniziato a lavorare come maestra elementare, prima a Rho, poi sempre a Corbetta. Nel 1973 il matrimonio con il giornalista Gabriele Montanari da cui la coppia ha avuto un figlio.

«Sono onorata per questo riconoscimento e ringrazio chi ha pensato che io potessi meritarmelo, ma non posso fare a meno di pensare che non è certo solo merito mio se la Scuola Senza Frontiere, a partire dal lontano 1993, quando è nata, è così cresciuta, ma è merito di colui che ha avuto l’idea, Don Bruno Pegoraro e delle mie tre colleghe Maura Montani, Paola e Federica Ranzani che, come me, hanno risposto all’appello del parroco ed hanno dedicato la propria professionalità e il proprio tempo a questo progetto. Per me è stato fondamentale aver avuto accanto, per i primi 11 anni di attività, mio marito Gabriele che mi ha sempre spronata ad andare avanti e a non mollare mai, ma anche trasmesso il suo entusiasmo. Questo riconoscimento è di tutta la Scuola Senza Frontiere ed in particolare di tutti gli insegnanti che in questi 30anni si sono avvicendati in questa avventura e non mi hanno mai lasciata sola. I 4 insegnanti iniziali ora sono più di 30 e i due studenti stranieri del primo anno, sono diventati più di 120 per ogni anno scolastico».

Un impegno per l'integrazione

Per una ventina di anni Paia, come maestra elementare, ha ricoperto il ruolo di funzione strumentale sugli alunni stranieri e le competenze acquisite sono state utili poi nella Scuola Senza Frontiere, che è nata per caso. L’allora parroco don Bruno, una domenica, dopo la messa lanciò un appello in chiesa per trovare insegnanti di italiano per due ragazzi stranieri. Franca con le altre 3 colleghe accettò: così nacque la scuola; allora come attività della Caritas, oggi Associazione Aps con sede a Corbetta e a Robecco sul Naviglio, che accoglie persone di ogni nazionalità domiciliati in tutto il territorio.