Tutta la città di Corbetta piange Mario Zucchetti. L’uomo molto conosciuto in città per via del suo impegno in politica e nella Croce Azzurra é venuto a mancare nella giornata di oggi, venerdì 7 giugno, all’età 75 anni.

Corbetta dice addio a Mario Zucchetti

Una vita messa a disposizione del prossimo, come detto, attraverso l’impegno come volontario nell’associazione che si occupa del trasporto delle persone negli ospedali e nei centri di cura del territorio che ha ricoperto per oltre trent’anni dal 1990.

Un altro servizio per la comunità era quello legato al mondo della politica ed in particolare all’area di centrosinistra a cui Zucchetti era molto legato avendo ricoperto anche per diversi anni la carica di segretario del Partito Democratico.

E proprio i dem lo hanno ricordato attraverso queste toccanti parole:

“Il PD Corbetta è vicino alla famiglia di Mario Zucchetti in questo momento di grande dolore. A noi non mancherà soltanto un compagno di partito, ma anche un amico generoso e costruttivo, un grande sostenitore delle associazioni della nostra città, oltre che un punto di riferimento per tutta la comunità”.

Le parole del sindaco Ballarini

Parole a cui hanno fatto eco quelle del sindaco Marco Ballarini che, nonostante idee politiche differenti, era legato da un rapporto di amicizia e di reciproca stima con Zucchetti:

“Credetemi quando vi dico che, difficilmente, nella mia vita ho conosciuto uomini di sconfinata gentilezza e inestimabile bontà come Mario Zucchetti. Tanto determinato quanto accogliente, aveva una buona parola per tutti e su tutto, e quando c'era da rimboccarsi le maniche per essere d'aiuto era sempre in prima linea. Per l'uomo politico, nonostante le enormi differenze e divergenze di vedute, ci ha uniti un profondo riguardo e una reciproca stima, che non hanno mai vacillato negli anni. Per l'Uomo d'ideali e valori, non dimenticherò mai il profuso impegno dedicato al Volontariato e al bene degli altri, in particolare nella nostra sezione Croce Azzurra di Corbetta e nell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Amico mio, non ti dimenticherò mai, e ti tributo tutto il mio incondizionato, sincero e leale rispetto. A nome di tutta la Città di Corbetta e dell'Amministrazione, desidero rivolgere le mie più sentite condoglianze e un dolce abbraccio alla famiglia e a tutti gli amici del caro Mario”.

L’ultimo saluto al caro Mario verrà portato nel pomeriggio di lunedì 10 giugno, quando alle 15 all’interno della chiesa parrocchiale di San Vittore verranno celebrate le esequie.