Una firma importante che fa diventare il Comune di Corbetta, la prima città ad aderire alle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza. Giunte quest'anno alla 7° edizione, si svolgeranno dal 22 settembre al 2 ottobre prossimi, nell’ambito del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza affrontando la tematica delle parole gentili attraverso l’Alfabeto della Gentilezza.

Corbetta aderisce ai Giochi della Gentilezza

Questo gioco, generato e condiviso dalla cronista di viola Gaia Simonetti, è semplice e prevede che ad ogni lettera dell’alfabeto si associ l’iniziale di una parola bella che alimenta la gentilezza all’interno della comunità. L’obiettivo è di sensibilizzare all’uso delle parole gentili affinché le persone possano vivere meglio insieme. A questo proposito anche il sindaco, Marco Ballarini, ha compilato, dando il buon esempio, il proprio Alfabeto della Gentilezza dedicandolo alla comunità Corbettese che rappresenta. Le parole che ha proposto sono state Amicizia, Bambini, Comunità unita, Diritti, Emozioni, Famiglia, Gratitudine, Ho bisogno di te. Insieme, Libertà, Meraviglia, Nessuno escluso, Qualità, Ripartire, Sorrisi, Ti voglio bene, Uniti, Valori, Zuzzurellone.

Il Comune di Corbetta parteciperà alle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza Sabato 17 settembre con il coinvolgimento di "Sportissimo me" la manifestazione che si svolgerà presso il Parco Comunale di Villa Ferrario e vedrà impegnate le associazioni sportive locali nel fare conoscere ai cittadini, in particolar modo ai più giovani, gli sport che si possono praticare in città. Infatti durante la giornata oltre all’alfabeto della gentilezza saranno proposti giochi propedeutici ad alcune discipline sportive quali calcio, basket, ginnastica artistica, pallavolo, rugby, danza, karate, atletica leggera, ciclismo. A tutte le attività ludiche proposte saranno abbinati dei titoli richiamanti la gentilezza. Saranno coinvolti anche i genitori. E’ attesa la partecipazione di almeno 300 giovani atleti.

Per ulteriori informazioni sui Giochi della Gentilezza e dell'Alfabeto della Gentilezza è possibile visitare il sito www.costruiamogentilezza.org