Coppa Bernocchi: ecco come cambia la viabilità per il passaggio della corsa ciclistica

Coppa Bernocchi, occhio alle modifiche viabilistiche

Lunedì 3 ottobre, 2022 in occasione della disputa della Coppa Bernocchi, sono previste diverse modifiche alla viabilità cittadina in vari momenti della giornata.

Il primo divieto, a partire dalle 6 e sino alle 12, riguarda la chiusura al traffico dell’area compresa tra il municipio e piazza 4 Novembre, dove si terrà l’assembramento, e in particolare di largo Tosi, via Crispi, via Verdi, via Lanino, piazza Europa, via Musazzi, via Tirinnanzi, piazza 4 Novembre. In largo Tosi il passaggio degli autobus sarà consentito sino alle 9.

Lungo il tragitto che porterà i ciclisti fuori città saranno chiusi, a partire dalle 10 e per il tempo necessario al passaggio della carovana piazza 4 Novembre, corso Italia, piazza Monumento, piazza del Popolo, via Venegoni (da piazza del Popolo a via Genova), piazza Vittorio Veneto, via 20 Settembre, viale Cadorna, viale Toselli, via San Michele del Carso, via per Inveruno.

Al ritorno dei ciclisti in città, per le fasi conclusive della corsa, la chiusura, a partire dalle 13.30 e per il tempo necessario al passaggio, riguarderà via Robino, viale Sabotino (da via Robino a via Novara), via Novara (da viale Sabotino a via Venegoni), via Venegoni, piazza del Popolo, piazza Monumento, piazza Frua, corso Italia, piazza 4 Novembre, via Barlocco e corso Sempione (da via Barlocco a viale Toselli). Sempre dalle 13.30 e per il tempo necessario al passaggio della corsa sarà vietata la circolazione, con l’eccezione del transito locale, nelle vie o nei tratti di vie che incrociano le strade interessate dalla gara.

Viale Toselli, dove è fissato il traguardo, resterà chiuso dalle 13.30 alle 19. Dalle 15 di domenica 2 ottobre alle 18 di lunedì 3 ottobre sarà vietata la sosta dei veicoli in piazza 1 Maggio.

Le vie utilizzabili per il solo attraversamento entrata/uscita

Durante la corsa sono state individuate alcune vie utilizzabili per il solo attraversamento in entrata e/o uscita dei veicoli su indicazione del personale preposto:

su viale Sabotino all’intersezione con via Nazario Sauro sarà consentita entrata e uscita;

su viale Sabotino all’intersezione con via Ciro Menotti sarà consentita entrata e uscita;

su corso Italia all’intersezione con la via Giolitti sarà consentita la circolazione in direzione di via della Vittoria;

su via Venegoni all’intersezione con via Genova e via 20 Settembre sarà consentito il passaggio dei veicoli da via Genova a via 20 Settembre e viceversa

su corso Sempione, in corrispondenza dell’intersezione con la via Grigna e via Ferraris, sarà consentita la circolazione in direzione di via Colli Sant'Erasmo;

su viale Toselli, all’intersezione con via Santa Caterina e via Strobino sarà consentito il passaggio dei veicoli da via Santa Caterina a via Strobino e viceversa.

Nella foto di copertina: la Coppa Bernocchi "bagnata" del 2021