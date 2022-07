CoopForUcraina: donati oltre 130mila euro

Coop Lombardia ha raccolto più di 130mila euro per la campagna solidale nazionale #CoopForUcraina, che ha preso il via tra fine febbraio e inizio marzo a supporto della popolazione in fuga dal proprio Paese in seguito all’aggressione russa.

Il contributo di Coop Lombardia alla raccolta #CoopForUcraina

La Cooperativa, insieme ai suoi collaboratori, Soci e clienti, ha raccolto complessivamente 130.039 euro, a cui si sono aggiunte le 62.544 tonnellate di merce della raccolta solidale “Dona La Spesa – emergenza Ucraina”.

"Un grandissimo risultato - il vicepresidente di Coop Lombardia Alfredo De Bellis - che è importante condividere con tutti i donatori, cogliendo l’occasione per ringraziarli per la loro generosità di questi mesi"

Nella prima fase di #CoopForUcraina Coop Lombardia, insieme alle altre Cooperative di Consumatori UNHCR, ha sostenuto Comunità di Sant’Egidio e Medici Senza Frontiere nei loro progetti per l’accoglienza dei profughi nei paesi confinanti con l’Ucraina, inoltre sono stati raccolti 75.650 euro alle casse dei 92 punti vendita lombardi, tramite card solidali e scarico punti.

Nella seconda fase, che ha avuto avvio nel mese di aprile, il sostegno è stato rivolto alle associazioni che hanno ricevuto e aiutato i profughi giunti in Lombardia, in particolare Caritas Ambrosiana, Emergency, Terre des Hommes, Ucraina Più Milano Aps, Soleterre Onlus, Caritas Busto Arsizio e Aubam Busto. Queste realtà sono le destinatarie dei fondi raccolti tramite diverse iniziative solidali, proseguite fino a metà giugno. 14.600 euro è il contributo raccolto in cassa che ha alimentato questa seconda fase della campagna.

Come è proseguita la raccolta fondi

Anche le Assemblee di Bilancio 2022 sono state un’occasione per partecipare alla raccolta fondi dedicata alle associazioni locali. Tra fine maggio e inizio giugno, durante la fase di voto, la Cooperativa ha proposto ai propri Soci di destinare alla campagna il corrispettivo della bottiglia d’olio ricevuta in omaggio come forma di ringraziamento per la partecipazione, permettendo così di raccogliere 25.000 euro.

Sempre a maggio, in occasione della Festa della Mamma, la nostra Cooperativa ha aderito alla campagna solidale di Coop per aiutare le mamme ucraine, tramite la donazione del corrispettivo dei pannolini a marchio Coop acquistati dai soci nel periodo: grazie alla partnership con Soleterre Onlus, 1855 confezioni di pannolini sono in transito dalla Polonia per raggiungere l’Ospedale Pediatrico Oncologico della città Mariupol.

L'aiuto dei dipendenti Coop

In ultimo, ma ugualmente fondamentale, è stato il sostegno e la collaborazione dei dipendenti di Coop Lombardia, che sono stati ambasciatori della campagna in negozio, favorendo le donazioni in cassa e donatori dell’omaggio “sospeso” ricevuto partecipando al voto delle Assemblee di Bilancio. A queste attività si aggiunge la raccolta fondi attivata grazie alla donazione delle proprie ore di lavoro. Per ogni dipendente che ha deciso liberamente di destinare un’ora di lavoro a #CoopforUcraina, la Cooperativa ha donato un’ora aggiuntiva, raggiungendo un ammontare totale di 5.000 euro donati con questa attività.