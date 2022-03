Convoglio umanitario per l'Ucraina: la Croce azzurra fa la propria parte

Solidarietà

La Croce Azzurra di Abbiategrasso ha messo a disposizione un pulmino con autista.

E' partito oggi , giovedì 17 marzo 2022, un convoglio umanitario organizzato da Milano Sospesa – Anpas Lombardia – Chiesa Ortodossa Milano con destinazione Siret – Romania.

L'aiuto portato dalla Croce Azzurra

Il convoglio di mezzi che è composto da alcuni bilici, pulmini e un’ambulanza con medico ed infermiere, avrà come finalità portare gli aiuti raccolti e portare in Italia i profughi che scappano dalla zona di guerra. Croce Azzurra ha messo a disposizione un pulmino con autista per il trasporto di aiuti umanitari.