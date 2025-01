Domani, venerdì 17 gennaio 2025, si terrà il convegno "Curare a casa. Il ruolo del terzo settore nella gestione dei servizi socio-sanitari domiciliari" organizzato da Fondazione Sant'Erasmo con il patrocinio di Uneba Lombardia nella sala convegni del neonato "Spazio 27/B" di via Girardi a Legnano.

Convegno a Legnano sul terzo settore e le cure domiciliari

Il convegno si propone di fare il punto sul ruolo del Terzo settore nella gestione dei servizi socio-sanitari domiciliari. Gli interventi in programma e la successiva tavola rotonda costituiscono un importante momento di confronto per tutti gli addetti ai lavori.

Il convegno prenderà il via alle 9 e sarà così organizzato:

Saluti e introduzione

- Lorenzo Radice, sindaco di Legnano

- Alberto Fedeli, presidente Fondazione Sant’Erasmo Ets

- Giovanni Guizzetti, direttore Socio Sanitario dell’ASST Ovest Milanese

Interventi:

- Anna Pavan, vice sindaco Comune di Legnano e assessore Benessere e sicurezza sociale

I riflessi dell’invecchiamento demografico sui servizi nel territorio

- Livio Frigoli, direttore di Fondazione Sant’Erasmo Ets

Fondazione Sant’Erasmo e territorio: il progetto “Cura condivisa” e altre esperienze in corso

- Alessandra Colombo, direttore SC Distretto Legnanese e FF SC Cure Primarie ASST Ovest Milanese

Servizio Pubblico e Terzo settore: le collaborazioni possibili

Coffee break offerto da Terzo Tempo Bistrò

A seguire: Tavola rotonda coordinata dal presidente di Fondazione Sant’Erasmo Ets, Alberto Fedeli

Intervengono:

Carlo Borghetti, consigliere regionale e capogruppo Pd in Commissione Sanità

Luca Degani, presidente Uneba Lombardia

Giulio Gallera, consigliere regionale e presidente Commissione Speciale PNRR

Stefania Pozzati, direttore Sociale presso Fondazione Sacra Famiglia e cda Fondazione Sant’Erasmo Ets