Dal 10 aprile saranno in funzione le telecamere per il controllo dell’accesso al controviale di Largo Tosi a Legnano.

Controviale Largo Tosi: da aprile attivo l'accesso con le telecamere

Il sistema permetterà di sanzionare in automatico gli accessi non autorizzati nel controviale di Largo Tosi, che è disciplinato a “strada preferenziale”. La misura è stata adottata per gli episodi di mancato rispetto della disciplina della circolazione e della sosta nel controviale che causano, fra le altre cose, problemi di movimentazione agli autobus.

Da ricordare che il transito nel controviale è riservato, oltre che ai veicoli delle Forze di Polizia e del pubblico soccorso, ai mezzi di trasporto pubblico di linea. È consentito inoltre l’accesso, previa autorizzazione e registrazione del numero di targa, ai seguenti mezzi:

veicoli al servizio di persone invalide;

taxi e noleggio con conducente;

veicoli operativi adibiti a pubblico servizio e pubblica utilità, nell'ambito delle attività di manutenzione;

ai veicoli di residenti, domiciliati e titolari di attività economiche

Come richiedere l'autorizzazione al transito

L’autorizzazione al transito deve essere richiesta tramite “portaleztl.comune.legnano.mi.it”, nell’apposita sezione ZTC Largo Tosi, registrando la targa del proprio veicolo.

All’interno del viale sarà consentita la sosta breve – per i veicoli autorizzati all’accesso – per un tempo massimo di 15 minuti. Nel controviale il divieto di transito è valido anche per le biciclette. La sanzione prevista per i veicoli è di 42 euro.