Controlli nei confronti di 50 veicoli ed oltre 20 persone: primo fine settimana per il progetto Smart

Controlli nei confronti di 50 veicoli ed oltre 20 persone: il bilancio del primo fine settimana per il progetto Smart. E' accaduto a Legnano, dove ieri, venerdì 9 luglio, in serata ha preso il via il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio.

Nel Legnanese il monitoraggio della Polizia Locale

Un progetto finanziato da Regione Lombardia, messo in campo dalla Polizia locale di Legnano e cui partecipano i comandi di Canegrate, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano, Rescaldina, Villa Cortese e Dairago. Progetto che ieri ha visto coinvolti 12 operatori del comando di Legnano che hanno svolto sul territorio diversi controlli di polizia stradale e territoriale.

L'operazione Smart

L’operazione Smart è stata supportata dal Nucleo cinofili della Polizia Locale di Milano (nella sera di ieri due i nuclei presenti con altrettanti cani).

«Questo progetto dimostra una volta di più la volontà di garantire la sicurezza sul nostro territorio prevenendo – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Radice. Accanto alla normale attività svolta dal comando di Polizia locale e rafforzata nei fine settimana da diversi mesi a questa parte con il progetto Smart vogliamo, in particolare, monitorare e intervenire puntualmente sulsituazioni e nei momenti della giornata più critici in città presidiando il territorio per la vivibilità e la sicurezza di tutti».

Identificate 23 persone e rintracciata marijuana

L’attività ha prodotto questi risultati. Relativamente all’attività di controllo di polizia territoriale con unità cinofila (6 operatori del comando di Legnano e 2 di Milano), sono stati setacciati, in particolare, i giardini pubblici di via Diaz, il parco Falcone e Borsellino, il lungo Olona, via Sant’Ambrogio, gli esercizi pubblici in piazza Don Sturzo; controlli che hanno portato all’identificazione di 23 persone sulle quali saranno svolti ulteriori accertamenti e a rinvenire oltre 10 grammi di marijuana unitamente a una pattuglia della polizia amministrativa sono stati controllati 6 pubblici esercizi rilevando una violazione amministrativa per attività di vendita abusiva su area pubblica

Controllati 50 veicoli

Sul fronte dell'attività di Polizia stradale (6 operatori del comando di Legnano): 50 veicoli controllati, 32 alcol test negativi, 4 drug test negativi e 20 verbali elevati per violazione del codice della strada, di cui 8 per mancato uso delle cinture, 1 per veicolo non assicurato (sequestrato), 1 per uso del cellulare alla guida, 3 per eccesso di velocità un sinistro stradale rilevato. Il progetto Smart continuerà nei fine settimana estivi.