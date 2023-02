Controlli, interventi e prevenzione: il report della Polizia Locale di Bareggio

Ben 104 posti di controllo, 1.690 verbali di contestazione per violazione del codice della strada, 208 controlli sui rifiuti e 1.460 ore di pattugliamento del territorio. Questi alcuni dei dati del report sull’attività della Polizia Locale di Bareggio nel corso del 2022.

Per quanto riguarda la polizia stradale, dal Comando hanno fatto sapere che, oltre ai 104 posti di controllo e ai 1.690 verbali, sono stati accertati 305.636 euro proprio dalle multe. Tra le violazioni, ben 169 hanno riguardato i limiti di velocità e 506 sono quelle relative ai passaggi con il rosso. Il ritiro punto è stato invece applicato 666 volte. Infine, i veicoli sequestrati sono stati 31 e 47 gli incidenti rilevati.

Azioni sulla quale l’Amministrazione si è concentrata è poi quella relativa all’abbandono rifiuti. Le multe comminate sono state 29 per 13.450 euro accertati. Nel corso del 2022 gli agenti hanno effettuato 298 controlli sui rifiuti.

Nel corso dell’anno appena passato gli agenti hanno pattugliato il territorio per un totale di 1.460 ore; di questi 46 controlli sono stati effettuati nei parchi e 26 sono stati invece quelli serali.

Ma l’operato della Polizia Locale passa anche dalla prevenzione e dall’educazione delle nuove generazioni. Durante l’anno appena passato infatti sono stati organizzati 6 incontri nelle scuole cittadine.

Ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Lorenzo Paietta:

"Sono numeri importanti, che testimoniano una presenza costante e un lavoro a 360 gradi. Sottolineo, in particolare, i 208 controlli sui rifiuti, che hanno portato a 29 sanzioni e una denuncia penale. Ma anche i 26 servizi serali, i 104 posti di controllo sulle strade, i 46 controlli nei parchi, gli incontri didattici nelle scuole e una serie di lavori che non si vedono, ma che hanno portato a importanti risultati per il nostro Comune, come la partecipazione a quattro bandi sovralocali che ci hanno visto ottenere finanziamenti per attrezzature e telecamere di videosorveglianza".