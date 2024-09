Controlli gratuiti anche all'ospedale di Legnano il 16, 17 e 20 settembre 2024 per la prevenzione dei tumori a collo, testa e cavo orale.

Controlli gratuiti per prevenire i tumori a testa, collo e cavo orale

ASST Ovest Milanese, in collaborazione con la European Head & Neck Society e AIOCC (Associazione Italiana Oncologia Cervico Cefalica), aderisce alla campagna internazionale “Make Sense” per la prevenzione dei tumori della testa e del collo e del cavo orale.

Cosa sono i tumori della testa e del collo?

Si tratta di tumori che possono svilupparsi in diverse zone della testa e del collo, con il cavo orale tra le più colpite. Le principali cause sono il fumo, l'abuso di alcol, una scarsa igiene orale e - in alcuni casi - il Papilloma Virus Umano (HPV).

Perché partecipare?

I tumori della testa e del collo sono in aumento, soprattutto tra gli uomini con più di 40 anni. In Italia, nel 2022, quasi 4.000 persone ne sono decedute. La diagnosi precoce è fondamentale per aumentare le possibilità di guarigione.

A chi si rivolge l’iniziativa

L'invito è rivolto a tutta la popolazione, in particolare a coloro che presentano uno o più dei seguenti sintomi:

∙ Dolore alla lingua, alla gola o difficoltà a deglutire

∙ Ulcere in bocca che non guariscono

∙ Raucedine persistente

∙ Gonfiore del collo

∙ Naso chiuso da un lato o sanguinamento nasale

Perché è importante la prevenzione?

Riconoscere tempestivamente i sintomi e sottoporsi a controlli medici può fare la differenza. La campagna “Make Sense” mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e a incoraggiare le persone a rivolgersi al medico in caso di dubbi.

“La campagna ‘Make Sense’ rappresenta un’opportunità importante per sensibilizzare la popolazione sui rischi dei tumori della testa e del collo.” - Dichiara Stefano Paulli, Direttore del reparto di Maxillo Facciale dell’Ospedale di Legnano - “Invito i cittadini a partecipare a questa campagna di sensibilizzazione e a sottoporsi ai controlli necessari.”

Nei giorni 16, 17 e 20 settembre 2024, presso gli ambulatori chirurgici n. 63 e 64 - piano 1 settore B - del nuovo Ospedale di Legnano, saranno disponibili consulenze gratuite con il chirurgo maxillo facciale per chiunque presenti lesioni sospette del cavo orale, della parotide o del collo.

Come aderire alla campagna “Make Sense”?

E’ necessario prenotare una consulenza gratuita, nelle seguenti modalità:

∙ contattare il numero verde gratuito Call Center aziendale 800.843.843 (dal lunedì al venerdì h. 8:00 alle h. 19:00, sabato h. 8:30 alle h. 12:00) o il numero telefonico interno 0331.449854 (attivo dal lunedì al venerdì dalle h. 9:00 alle h.

13:00).

∙ presentarsi ai CUP (Centro Unico Prenotazioni) dei Presidi Ospedalieri della ASST Ovest Milanese specificando di aderire alla campagna di prevenzione di oncologia orale “Make Sense”.