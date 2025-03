"La mafia é ovunque, anche qui, e riguarda tutti noi". Questo é diventato ancora più ovvio negli ultimi tempi, creando un'urgenza quanto mai sentita. Per questo motivo per il Comitato Bene Comune di Abbiategrasso è il momento di uno sforzo comune, un passo in avanti da parte di tutti per conoscerla e quindi contrastarla.

Mercoledì sera, 12 marzo 2025, all'ex convento dell' Annunciata si è svolto un interessante incontro con David Gentili membro del Comitato antimafia del Comune di Milano, che ha spiegato come la criminalità organizzata agisce proprio nel nostro territorio, in quali campi e quali modalitá.

Una mobilitazione unica nel panorama lombardo

Contro la mafia c’è soltanto una cura: parlarne. L’associazione «Monolite», in collaborazione con il «Comitato Bene Comune» e «Radio city bar», lo ha fatto all’ex convento dell’Annunciata con David Gentili, che ha tenuto una lectio magistralis dal titolo «La mafia ogni giorno» per spiegare come le mafie operano nel territorio milanese. L'incontro, a cui la comunità ha partecipato numerosa, ha chiuso la rassegna di incontri «Il monolite della memoria».

Le inchieste sulle curve di Milan e Inter, il Mercato Comunale Isola, «Hydra» che ha portato i cittadini abbiatensi a scendere in piazza in più di un’occasione: Gentili ha spiegato come si muove la criminalità organizzata, di cosa si occupano le mafie, quali sono le loro dinamiche interne.

Dopo vari interventi da parte del pubblico, che ha saputo animare il dibattito con domande ed esempi di attivismo sul territorio, Gentili ha lanciato una cura possibile per contrastare le mafie:

«Da un lato la politica, candidandosi con l’intento di migliorare i luoghi che abitiamo. Dall’altro attivarsi come privati cittadini e fare iniziative sociali e culturali, opere di sensibilizzazione. Il “Comitato Bene Comune”, nato negli ultimi tempi come moto spontaneo, è un esempio perfetto di tutti questi valori. Una mobilitazione unica nel panorama lombardo. Penso unica, oggi, nel panorama italiano.».

D’accordo con lui Rosa Migliorini, presidente di «Monolite», che ha aggiunto come questa «rivoluzione sociale» debba «partire dal basso per poter cambiare le cose».