Contributo "salvasfratti": da domani via alle richieste

Da domani via alle richieste per il contributo abitativo.

Aperti i contributi per morosità e nuove locazioni

Da domani, 17 settembre, sarà possibile richiedere contributi per la morosità incolpevole e l'accesso a nuove locazioni in alloggi privati. Il bando, emesso dall’Agenzia dell’Abitare dell'Alto Milanese e rivolto ai residenti degli undici Comuni del Legnanese, mette a disposizione un fondo regionale di 150mila euro. Tra le misure innovative, è prevista la copertura della cauzione per i nuovi affitti e un fondo di garanzia per i proprietari in caso di morosità futura. Le domande devono essere consegnate presso l’ufficio dell’Agenzia dell’Abitare, in Corso Magenta 15 a Legnano, il martedì e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00, preferibilmente su appuntamento.

Contributi fino a 9mila euro per famiglie in difficoltà

Il contributo "salvasfratti" prevede fino a 8mila euro per famiglie in difficoltà con il pagamento di affitti o spese condominiali arretrate. Per le nuove locazioni, invece, il bando offre fino a 3mila euro per la stipula o la rinegoziazione di contratti e un fondo di garanzia che copre fino a dodici mensilità, per un massimo di 9mila euro. Il bando è sperimentale e sarà monitorato mensilmente fino alla sua chiusura, prevista il 20 dicembre.