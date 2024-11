Regione Lombardia investe risorse per riqualificare due edifici popolari a Melzo e Corbetta per un totale di 96 alloggi.

Contributo regionale per sistemare 48 appartamenti Aler a Corbetta

Si tratta di un contributo straordinario di 424.850 euro messo a disposizione di Aler Milano attraverso una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Il provvedimento riguarda due complessi di edilizia residenziale pubblica: 48 appartamenti a Melzo in viale Europa 34 e 48 appartamenti a Corbetta in via Europa 62-64-66, finanziando le opere di manutenzione straordinaria, in particolare gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento degli impianti tecnologici. I lavori saranno ultimati nel corso del 2024.

Il commento dell'assessore Franco