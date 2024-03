Contributi fino a 1.500 euro alle imprese: riaperto il bando

L’Amministrazione comunale di Bareggio ha riaperto il bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese del paese per interventi di miglioria delle proprie attività.

Contributi alle imprese che hanno fatto interventi di riqualificazione e mmodernamento

Il contributo, derivante dai finanziamenti regionali per i Distretti del commercio, non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta e può arrivare fino a 1.500 euro per opere e interventi effettuati o dotazioni acquistate dal 28 marzo 2022. Possono accedervi le imprese che svolgono vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande e prestazione di servizi alla persona.

I fondi ancora disponibili sono 21mila euro, le domande vanno presentate entro 90 giorni

L’assessore al Commercio Lorenzo Paietta spiega:

"I fondi ancora disponibili sono 21mila euro. Possono farne richiesta le attività di Bareggio che abbiano effettuato interventi di riqualificazione e ammodernamento, anche per quanto riguarda la sicurezza, l’accessibilità e la digitalizzazione".

Le domande dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando e saranno finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino a esaurimento dei fondi. Il bando completo è disponibile sul sito del Comune.

"Senza imprese e negozi un paese muore e noi vogliamo che Bareggio continui a vivere"

Il sindaco Linda Colombo aggiunge:

"Invitiamo a partecipare tutti gli imprenditori di Bareggio in possesso dei requisiti. Come Amministrazione comunale vogliamo sfruttare tutte le occasioni per sostenere le nostre attività, messe a dura prova oltre che dal Covid anche dal particolare momento storico che vede, purtroppo, un proliferare della grande distribuzione e degli acquisti online. Un paese senza più imprese e negozi diventa un paese morto e noi intendiamo fare tutto il possibile affinché Bareggio continui a vivere".