Contributi alle associazioni: bando aperto fino al 15 marzo

Sino al 15 marzo 2023 le associazioni di Legnano potranno presentare richiesta per la concessione di contributi e vantaggi economici.

Contributi economici per le associazioni

L’importo complessivo delle risorse sarà definito in sede di approvazione del bilancio previsionale e sarà suddiviso in tre ambiti: attività culturali e di animazione territoriale; attività sociali, sanitarie e socio-sanitarie, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, attività educative e pedagogiche; attività ricreative e sportive. Condizione per ricevere i contributi è che i progetti e le attività comincino nel corso del 2023. L’importo massimo del contributo erogabile per ogni singolo progetto inserito nella graduatoria finale è di 15mila euro.

La graduatoria per le associazioni

L’assegnazione dei contributi avverrà in ordine di graduatoria redatta sulla base dei criteri di valutazione indicati per ciascun ambito. Per il 2023 saranno maggiormente valorizzate le iniziative che, in ciascuno dei tre ambiti, favoriranno l’inclusione sociale e l’integrazione tra le diverse componenti della comunità. Nel 2022 sono stati complessivamente erogati contributi per oltre 139mila euro.

«Come era nostra intenzione, pubblichiamo nelle prime settimane dell’anno la manifestazione d’interesse per la richiesta dei contributi da parte delle associazioni – sottolinea Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale- e questo per venire incontro a una logica di programmazione delle attività da svolgere durante l’anno. Voglio ricordare che questa è la seconda manifestazione di interesse da quando, nel 2022, è entrato in vigore il nuovo regolamento per la concessione dei contributi. I risultati sono stati soddisfacenti: la risposta delle associazioni è stata considerevole, i criteri di valutazione hanno permesso di erogare contributi ben finalizzati e il meccanismo di rendicontazione si è rivelato funzionale».

Dove presentare i progetti

Le associazioni potranno presentare i loro progetti unicamente in via telematica collegandosi alla piattaforma https://portale.comune.legnano.mi.it/portal/ , accessibile dal sito web del Comune legnano.org, entro il 15 marzo. È intenzione dell’amministrazione comunale organizzare, entro il mese di febbraio, uno o più incontri con le associazioni per rispondere a tutte le loro richieste riguardo la procedura.