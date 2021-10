Legnano

Succede nel ruolo a Simone Spadari

Contrada San Bernardino, Simone Gorletti è il nuovo gonfaloniere. Il giovane contradaiolo e Consigliere di contrada, succede nel ruolo a Simone Spadari e si appresta ora ad affiancare la reggenza, ricoprendo questo importante ruolodella tradizione legnanese.

Contrada San Bernardino, Simone Gorletti è il nuovo gonfaloniere

Gorletti, come detto, prenderà il posto di Spadari, al quale la contrada non può che mandare il proprio commiato: "Un ringraziamento speciale al gonfaloniere uscente Simone Spadari per il lavoro svolto, con la certezza che non farà mai mancare la sua passione e il suo aiuto per San Bernardino".

La nuova Reggenza di San Bernardino

Gran Priore Alessandro Moroni, Capitano Ermenegildo Lilli, Castellana Silvia Banfi, Gran Dama Barbara Carolo Moroni, Scudiero Riccardo Colombo, Gonfaloniere Simone Gorletti, Vice Gran Priore Fabio Rusconi.

Appuntamenti

Uno dei primi venti a cui certamente parteciperà anche il nuovo gonfaloniere, sarà la "Cena siciliana" del 30 novembre, al ristorante Maniero di via Somalia. "La Contrada San Bernardino approda in Sicilia! Il “tour nei sapori tipici delle Regioni d’Italia”, ideato dai Cucinieri NBS, prosegue con una cena interamente ispirata alle delizie dell’isola siciliana".

La tutela di tutti i partecipanti, oltre che il rispetto delle vigenti normative anti-Covid, renderà necessario esibire il Green Pass all’ingresso del Maniero.