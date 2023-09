Conto alla rovescia per la prima Notte bianca

E' stato definito il programma della Notte bianca di Magnago che venerdì 22 settembre aprirà la festa patronale di San Michele.

La Fiera autunnale va in pensione, è tempo di Notte bianca

L'evento, come noto, va a prendere il posto della Fiera autunnale che solitamente si svolgeva l'ultimo lunedì di settembre, a chiosa dell'iniziativa di matrice religiosa. Un cambio che, nella volontà dell'Amministrazione, non vuole rompere con le tradizioni ma bensì prenderne spunto e migliorare.

Una nuova proposta "migliorativa rispetto alla tradizione"

L'assessore Franco Piantanida, a capo della macchina organizzativa, spiega:

"Tengo molto alle tradizioni, ma bisogna prendere atto del fatto che questa fiera di lunedì non aveva più il consenso sufficiente della cittadinanza. Negli ultimi anni non c'erano più le eccellenze di una volta, era diventato poco più che un mercato. Le abitudini di vita dei magnaghesi, poi, sono cambiate, in molto lavorano fuori paese ed è diventato più complicato vivere la festa. Abbiamo pensato a questa novità, ma dove tutti gli affezionati troveranno quello che avrebbero trovato alla Fiera; penso agli hobbisti, ai commercianti di zona, agli agricoltori con i loro prodotti. Previsti anche eventi, musica, spettacoli e iniziative per i più piccoli".

Le vie del centro cittadino si riempiranno di musica

Piazza Italia, San Michele, d'Armi e le vie attigue si riempiranno: la musica sarà affidata a La Locanda delle ipotesi, poi gli Amis dell'Osteria, gruppo composto da Ercole Augusto Bestetti, Giorgio Angelo Cazzola e Romano Rivavolti noti anche nelle reti televisive locali, e i Cloves Box (Elena Quarin e Giuseppe Fiori). Infine dj set con Dj Bolo.