Continuano i lavori alla tanto attesa pista ciclabile

Il tratto di ciclabile lungo più di un chilometro ha un costo totale di 650mila euro.

Stanno procedendo a Rho i lavori per realizzare la pista ciclabile di collegamento Passirana – Terrazzano, un intervento atteso da tempo che metterà in sicurezza un percorso di oltre un km.

Il collegamento con il resto della città

“L’impegno dell’Amministrazione comunale per lo sviluppo della mobilità dolce e sostenibile si rafforza – afferma l’Assessora alla Mobilità, Sviluppo sostenibile, Ambiente e Infrastrutture Valentina Giro - Muoversi su due ruote, oltre a ridurre l’impatto ambientale, sta diventando una scelta sempre più importante dal punto di vista economico, se pensiamo all’aumento dei carburanti e del loro approvvigionamento. Da qui il maggior impegno per terminare al più presto i lavori per realizzare questo importante collegamento e procedere con altri progetti ciclabili, tra cui quelli delle super ciclabili del biciplan “Cambio” in studio da parte di Città Metropolitana.”

Il progetto rientra nell’Accordo di programma ex Alfa Romeo, come compensazione ambientale del centro di Arese, finanziato per 650.000€.

Il punto sui lavori in corso

Ad oggi sono stati eseguiti i lavori preparatori nella zona industriale di Passirana e nelle aree di ingresso a Terrazzano, dove la pista proseguirà verso il centro della frazione, fino alla scuola Sante Zennaro. Il percorso prosegue anche verso la piazza della Chiesa, trasformando la strada in zona 20 con priorità per i ciclisti: una soluzione innovativa prevista dalla recente riforma del codice della strada per agevolare i percorsi ciclabili anche dove non è possibile realizzare una pista in sede separata.