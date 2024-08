Serviranno tre notti di lavori per realizzare l’asfaltatura del tratto di corso Sempione compreso fra le vie Brennero e Manzoni a Legnano.

Continua l'asfaltatura di Corso Sempione a Legnano

Si comincia mercoledì 7 e si terminerà venerdì 9 agosto nella fascia oraria tra le 20 e le 6 del mattino. Corso Sempione non sarà completamente chiuso; il traffico veicolare sarà, infatti, regolato dal senso unico alternato. Con questi lavori di asfaltatura continua la riqualificazione di una delle principali direttrici cittadine che ha visto l’anno scorso l’asfaltatura del tratto compreso fra la via Brennero e il confine con Castellanza, mentre quest’anno si è provveduto alla realizzazione della banchina per il bus e del marciapiede fra le vie Brennero e Locatelli e al marciapiede fra le vie San Francesco e Manzoni.