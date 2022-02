coronavirus

Sono 146 persone positive al virus.

Continua il progressivo miglioramento della situazione pandemica a Lainate. I dati di Ats al 24 febbraio.

Continua il progressivo miglioramento della situazione pandemica in città. In base ai dati forniti dalle autorità sanitarie (al 24 febbraio) sono 146 persone positive al virus (-51 rispetto a settimana scorsa), in forte riduzione anche il numero di persone che risultano in quarantena: 124 (-47 rispetto a settimana scorsa).

Sospeso il servizio delle Farmacie per le scuole

A seguito di questa riduzione dei contagi le Farmacie comunali di Lainate comunicano che il servizio dedicato agli studenti delle scuole sarà sospeso alla Farmacia 2 a partire dal 28 febbraio, invariato invece alla Farmacia 1 che mantiene la priorità per gli alunni di scuole elementari e medie dalle 12.30 alle 14 da lunedì a venerdì.

Resta comunque aperta la possibilità di prenotazione nelle altre ore della giornata.