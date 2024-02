Continua ad espandersi il Controllo di vicinato ad Arese

Prosegue l'esperienza dei “Comitati del controllo di vicinato” ad Arese, che collaborano con le Forze dell'Ordine per segnalare movimenti o situazioni sospette.

Controllo di vicinato: continua a crescere ad Arese

Ai 12 gruppi, nati all'interno di condomini e villaggi, sta per aggiungersi un tredicesimo gruppo che coinvolgerà più vie: Gramsci/San Vittore/Monte Bianco/Gran Sasso.

"Per la prima volta nascerà un gruppo al di fuori di un villaggio o condominio, a dimostrazione che l'unico requisito necessario è la collaborazione tra "vicini di casa". L'obiettivo è prestare maggiore attenzione a ciò che avviene intorno a noi, segnalando alle Forze dell'Ordine situazioni che possano creare disordine urbano o eventi di microcriminalità" – ha dichiarato il Vice Sindaco Mauro Aggugini.

Gli incontri per conoscere meglio il gruppo

Per spiegare modalità e altri dettagli, le famiglie residenti nelle vie sopra indicate sono invitate a partecipare a un incontro che si terrà giovedì 15 febbraio 2024, alle 18.30 alla Casa delle Associazioni (viale dei Platani 6), sala B.

Saranno presenti il Vice Sindaco e Stefano Carli, che coordina i vari referenti dei gruppi di Arese.

Per tutte le persone interessate a costituire un nuovo gruppo di vicinato, ricordiamo che è possibile mettersi in contatto via mail scrivendo a:

Referente locale di Arese sig. Stefano Carli: s.carli333@gmail.com

Vice Sindaco Mauro Aguggini: mauro_aggugini@comune.arese.mi.it