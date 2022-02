Continua a scendere la curva dei positivi al Covid

Salute e pandemia

I dati del Comune di Arese di oggi, 10 febbraio 2022, confermano il trend in discesa.

Continua a scendere anche ad Arese la curva dei positivi al Coronavirus: a oggi, 10 febbraio 2022, sono 230 i positivi e 411 le persone in isolamento.

I dati del Comune di Arese

I dati forniti da ATS ci informano che sul territorio di Arese sono presenti ad oggi 230 positivi al COVID-19 e 411 persone soggette a quarantena o autosorveglianza per contatto stretto con soggetto positivo. Ad Arese, analogamente a quanto avviene a livello nazionale, si registra una discesa della curva dei contagi e, soprattutto grazie a un'immunità di fondo (dettata soprattutto dalle vaccinazioni) e all'arrivo della primavera, è ragionevole per il Governo pensare a una "nuova fase" che gradualmente ci porterà ad allentare le restrizioni. Dall'11 febbraio è prevista l'eliminazione dell'obbligo delle mascherine all'aperto, fatto salvo i luoghi di assembramento, mentre resta in vigore l'obbligo di indossare le FFP2 sui mezzi di trasporto.

Normativa in vigore

Il dettaglio delle nuove regole è disponibile sul sito di Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

Per la gestione dei casi Covid in ambito scolastico, per l'accesso ai punti tampone e per le indicazioni per il rientro nella collettività è possibile consultare il sito di Regione Lombardia:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/linee-guida

Piano di vaccinazione

Tutte le info sono disponibili sul sito di Regione Lombardia:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid

La prenotazione dei vaccini si può fare comodamente online:

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Rete di aiuto comunale

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria è operativa la rete di aiuto e supporto alle persone in difficoltà a causa della pandemia, soprattutto a quelle che si trovano in stato di estrema necessità, fragili, che vivono sole. Il numero telefonico di emergenza 379.1909759 è attivo dalle 9.00 alle 18.00 e rispondono i volontari della Fraternita di Misericordia di Arese ODV. A questo numero è possibile chiedere aiuto solo in caso di estrema necessità a causa dell'obbligo di quarantena o dell'isolamento volontario attraverso la consegna a domicilio di generi di prima necessità quali spesa e farmaci.

E' attivo anche il servizio di supporto psicologico, gestito grazie al contributo volontario di psicologi professionisti, al fine di sostenere le persone risultate positive al Covid a superare questo momento di difficoltà. Il numero a cui rivolgersi è sempre il 379.1909759.

Spesa a domicilio

Per coloro che dovessero avere necessità, è stata riattivata la app che segnala gli esercenti del territorio che effettuano consegna a domicilio.